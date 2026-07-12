ПВО сбила за ночь 349 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Черным морями

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ВСУ были уничтожены в небе над территориями 13 областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской.
Кроме того, беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
Все уничтоженные воздушные цели относились к самолетному типу.