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ПВО сбила за ночь 349 дронов ВСУ над регионами России, Азовским и Черным морями

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были уничтожены в небе над территориями 13 областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской.

Украинские БПЛА также ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым.

Кроме того, беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Все уничтоженные воздушные цели относились к самолетному типу.

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