Минобороны: над территорией России уничтожено 349 украинских БПЛА

В ночь с 11 на 12 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного воздушного удара по регионам России. Атака отражалась подразделениями Минобороны России.
— С 20:00 11 июля до 7:00 12 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.
В общей сложности налёту подверглись 16 регионов. В их числе: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Самарская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская, Тульская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Крым. Часть смертоносных аппаратов была перехвачена над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Отметим, минувшей ночью в регионе действовали сразу две опасности — беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса — с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов — с 00:42 до 05:02.
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