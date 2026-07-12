Прошел праздник эвенкийской культуры в Хабаровском крае

Открытие фестиваля началось с обряда встречи Солнца и благословения. Для гостей развернули этнографическую экспозицию: стойбища, чумы и балаганы, организовали показ национальных костюмов, предметов быта и промысловых орудий. В концертной программе прозвучали песни и стихотворения, были представлены театральные постановки и танцы, включая ительменский танец «Море» и корякский танец «Бубнистки». Особое внимание зрителей привлекли номера с игрой на варгане и комусе.