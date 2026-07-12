Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

Аль Тани родился 1 января 1952 года. В 1977 году был назначен наследником престола и министром обороны Катара. Руководил страной с 1995 года по 2013 год. Он пришел к власти после свержения своего отца Халифы ибн Хамада, который находился на отдыхе в Швейцарии. По информации СМИ, Аль Тани избежал покушения на свою жизнь в сентябре 2011 года.