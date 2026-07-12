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Умер бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани

Бывший эмир Катара, отец правителя Хамад бен Халифа Аль Тани умер в возрасте 74 лет. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила канцелярия эмира.

Бывший эмир Катара, отец правителя Хамад бен Халифа Аль Тани умер в возрасте 74 лет. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила канцелярия эмира.

— С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушел из жизни сегодня утром (12 июля — прим. «ВМ») в возрасте 74 лет, — сказано в сообщении канцелярии в социальной сети X.

Аль Тани родился 1 января 1952 года. В 1977 году был назначен наследником престола и министром обороны Катара. Руководил страной с 1995 года по 2013 год. Он пришел к власти после свержения своего отца Халифы ибн Хамада, который находился на отдыхе в Швейцарии. По информации СМИ, Аль Тани избежал покушения на свою жизнь в сентябре 2011 года.

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