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США нанесли массированный удар по 140 военным объектам в Иране

CENTCOM объявило о проведении третьей за неделю волны масштабных ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о проведении третьей за неделю волны масштабных воздушных и морских ударов по территории Ирана. В ходе операции было поражено около 140 военных целей.

«Американские войска нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям точными боеприпасами, запущенными наземными и морскими истребителями, дронами и военно-морскими кораблями», — сообщили в CENTCOM через аккаунт в соцсети X.

По данным ведомства, целями атаки стали ракетные и беспилотные базы, военно-морские объекты, склады боеприпасов, сети связи и пункты береговой разведки.

Ранее США уже атаковали объекты в районе Ормузского пролива. В CENTCOM подчеркнули, что данные действия являются прямым ответом на обстрел коммерческого судна со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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