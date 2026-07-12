США нанесли массированный удар по 140 военным объектам в Иране

«Американские войска нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям точными боеприпасами, запущенными наземными и морскими истребителями, дронами и военно-морскими кораблями», — сообщили в CENTCOM через аккаунт в соцсети X.
По данным ведомства, целями атаки стали ракетные и беспилотные базы, военно-морские объекты, склады боеприпасов, сети связи и пункты береговой разведки.
Ранее США уже атаковали объекты в районе Ормузского пролива. В CENTCOM подчеркнули, что данные действия являются прямым ответом на обстрел коммерческого судна со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).