Новости Ростовской области 12 июля: БПЛА, бензин, перекрытие М-4, погода

Ночь в Ростовской области выдалась сложной: небо над регионом снова озарилось вспышками работы ПВО, а утром автомобилисты столкнулись с перекрытием трассы М-4 «Дон». За минувшие сутки произошли серьёзные ДТП и пожары, а цены на бензин на местных АЗС вновь пошли вверх. Новости к утру 12 июля 2026 читайте в подборке главных событий от «АиФ-Ростов».
Отражена атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 12 июля 2026: украинский БПЛА поджёг танкер.
Украинский беспилотник атаковал судно в Азово-Черноморском канале — пожар на пустом танкере уже ликвидирован, угрозы разлива нет. А на трассе М-4 «Дон» перекрыли движение из-за упавших обломков БПЛА.
Губернатор Юрий Слюсарь отчитался о работе ПВО: за ночь в регионе сбито более 20 целей. Атаке украинских дронов подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы. По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО сбили 349 БПЛА ВСУ, в том числе в Ростовской области.
Инцидент повлиял на работу транспортной инфраструктуры региона. На 885-м км федеральной трассы М-4 «Дон» обнаружены упавшие фрагменты беспилотника. Участок на южном направлении оцепили, движение было закрыто, организован объезд через посёлок Тарасовский. Сейчас движение уже восстановлено.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 12 июля 2026 года и большие очереди.
Ситуация на рынке горючего в регионе начинает выправляться. По данным оперативного мониторинга, стоимость некоторых марок бензина незначительно снизилась, что свидетельствует о стабилизации отрасли.
При этом в Ростовской области продолжают действовать введенные ранее временные ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях.
Актуальные лимиты заправки:
• Бензин: не более 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: не более 60 литров на легковое авто, до 200 литров для грузовиков и спецтехники, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 12 июля 2026 года:
• АИ-92 — 74,7 ₽/л.
• АИ-95 — 82,35 ₽/л.
• АИ-98 — 107,1 ₽/л.
• Дизельное топливо — 83,06 ₽/л.
Рожающей женщине добраться в больницу помогли инспекторы ДПС.
Инспекторы ДПС Ростовской области помогли женщине, у которой начались роды, экстренно добраться до медицинского учреждения.
Инцидент произошел на 35-м км трассы Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск. К патрульному экипажу обратился водитель проезжавшего мимо автомобиля. Мужчина сообщил, что у его родственницы прямо в салоне начались схватки, и попросил помочь как можно быстрее добраться до медучреждения.
Полицейские включили сирены и маячки и, взяв машину на сопровождение, оперативно провели её сквозь транспортный поток до ворот перинатального центра.
Магнитная буря уровня G1: прогноз геомагнитной обстановки для Ростовской области на 12 июля.
В воскресенье, 12 июля, во второй половине дня в Ростовской области ожидается повышение геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, регион накроет слабая магнитная буря.
Возмущение магнитосферы уровня G1 начнется в 15:00 и продлится до 18:00. После этого времени и до конца суток магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии.
Жара до +29 и гроза: какая погода в Ростовской области 12 июля 2026.
В воскресенье, 12 июля, в Ростове-на-Дону и всей области ожидается комфортная летняя погода. По данным метеорологов, небо будет преимущественно малооблачным, а зонты жителям региона можно смело оставлять дома.
В донской столице суточный перепад температур окажется существенным: в утренние и ночные часы воздух остынет до +18 градусов, тогда как днем столбики термометров поднимутся до отметки в +29.
В целом по Ростовской области температурный фон останется в рамках сезонной нормы. Резких перепадов и экстремальных значений синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается умеренный, без штормовых предупреждений и сильных порывов. Сухая и ясная погода установится как в городе, так и в районах области.