Новости Ростовской области 12 июля: БПЛА, бензин, перекрытие М-4, погода

Ночь в Ростовской области выдалась сложной: небо над регионом снова озарилось вспышками работы ПВО, а утром автомобилисты столкнулись с перекрытием трассы М-4 «Дон». За минувшие сутки произошли серьёзные ДТП и пожары, а цены на бензин на местных АЗС вновь пошли вверх. Новости к утру 12 июля 2026 читайте в подборке главных событий от «АиФ-Ростов».