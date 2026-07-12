Владельцы животных заплатили 638 тысяч рублей штрафов в Иркутской области

В Приангарье с января по июль 2026 года государственные инспекторы в области обращения с животными рассмотрели 266 обращений от граждан. Каждая жалоба проверяется досконально: специалисты выезжают на место, оценивают, зарегистрирован ли питомец, сделаны ли ему обязательные прививки, есть ли у него вода, еда и надлежащий уход.
«Оценивается наличие регистрации у животного, проведение обязательных профилактических вакцинаций, наличие воды, пищи и надлежащего ухода, проверяются, были ли факты жестокого обращения с животными, соблюдение правил выгула животных», — рассказал руководитель службы ветеринарии Андрей Лим.
Инспекторы обязательно опрашивают соседей, чтобы объективно восстановить картину происходящего. Это помогает выявить системные нарушения, даже если сами владельцы пытаются скрыть проблемы. За первые полгода по результатам проверок на нерадивых хозяев наложены штрафы на общую сумму 638 тысяч рублей.