Владельцы животных заплатили 638 тысяч рублей штрафов в Иркутской области

В Приангарье с января по июль 2026 года государственные инспекторы в области обращения с животными рассмотрели 266 обращений от граждан. Каждая жалоба проверяется досконально: специалисты выезжают на место, оценивают, зарегистрирован ли питомец, сделаны ли ему обязательные прививки, есть ли у него вода, еда и надлежащий уход.