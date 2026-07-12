ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе с грузами ВСУ

ВС РФ поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске, где хранились военные грузы. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневного брифинга.
«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в Одессе и Черноморске», — отмечается в сообщении от ведомства.
Напомним, российские военные наносят удары только по военным объектам Украины. Портовая инфраструктура, которая поражена в Одессе, использовалась в целях ВСУ. Об этом также говорила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.