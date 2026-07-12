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Врачи ПИМУ предупредили нижегородцев об опасности рыбы из Волги и Оки

Нельзя есть рыбу в вяленом или сыром виде.

Источник: Живем в Нижнем

Рыбу, выловленную в черте города Нижнего Новгорода из Оки, Волги и городских озер в сыром или вяленом виде категорически не рекомендуется. Об этом «Живем в Нижнем» рассказала Екатерина Олюшина, доцент кафедры гигиены ПИМУ и кандидат медицинских наук.

Такая рыба может быть содержать ртуть, свинец, кадмий, мышьяк. Особенно много тяжелых металлов и токсинов накапливают хищники: щука, сом и окунь. Чаще всего эти вещества скапливаются в печени. А в подкожном жире и мясе вдоль хребта откладываются жирорастворимые токсины.

«Среди стойких органических загрязнителей в рыбе может быть повышено содержание пестицидов, диоксинов и полихлорированных бифенилов», — подчеркнула Екатерина Олюшина.

В реках и озерах водится много паразитов, которые живут в рыбах. Например, лещ, плотва, язь, красноперка и пескарь часто переносят описторхисов — возбудителей тяжелого заболевания печени и желчевыводящих путей. Во внутренних органах хищников может поселиться ленточный червь. А карповые и окуневые нередко страдают от червей трематод.

«Исследования Нижегородской испытательной лаборатории регулярно выявляют живые личинки трематод, например, в свежем леще», — сообщила Екатерина Олюшина.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов назвал самые действенные способы обезвредить улов: варка от 20 минут после закипания, запекание в течение 40−60 минут, жарка — 20 минут для небольших кусков или глубокая заморозка на 32 часа.