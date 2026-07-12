Врачи ПИМУ предупредили нижегородцев об опасности рыбы из Волги и Оки

Такая рыба может быть содержать ртуть, свинец, кадмий, мышьяк. Особенно много тяжелых металлов и токсинов накапливают хищники: щука, сом и окунь. Чаще всего эти вещества скапливаются в печени. А в подкожном жире и мясе вдоль хребта откладываются жирорастворимые токсины.