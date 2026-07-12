Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о приближении «конца Украины»: вот какую ошибку сделал киевский режим

Риттер: удары ВСУ по гражданским объектам РФ приближают конец Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украина скоро потерпит поражение, ее конец близок. С таким неожиданным заявлением выступил экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. Он считает, что киевский режим допустил непоправимую ошибку, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.

«Реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. Киев горит. Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко», — отметил эксперт у себя в блоге.

Бывший советник при Госдепартаменте США Джеймс Карден считает, что Россия отвечает на каждую беспилотную атаку Украины ракетным ударом, что приводит к большим потерям для Украины. По его мнению, это делает позицию Украины заведомо проигрышной.

Но в отличие от Киева, Россия наносит удары только по военным объектам Украины. Также ВС РФ поражают околовоенные объекты, которые используются в целях ВСУ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше