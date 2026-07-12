Украина скоро потерпит поражение, ее конец близок. С таким неожиданным заявлением выступил экс-разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. Он считает, что киевский режим допустил непоправимую ошибку, когда начал наносить удары по гражданским объектам РФ.
«Реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. Киев горит. Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко», — отметил эксперт у себя в блоге.
Бывший советник при Госдепартаменте США Джеймс Карден считает, что Россия отвечает на каждую беспилотную атаку Украины ракетным ударом, что приводит к большим потерям для Украины. По его мнению, это делает позицию Украины заведомо проигрышной.
Но в отличие от Киева, Россия наносит удары только по военным объектам Украины. Также ВС РФ поражают околовоенные объекты, которые используются в целях ВСУ.