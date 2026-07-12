Опасный улов: врачи не рекомендуют есть рыбу из рек Нижнего Новгорода

Речная рыба — настоящий ковчег для паразитов. Возьмём карповых — язя, плотву, леща, краснопёрку, сазана. В них частенько прописывается описторх — крошечный червь, который выбирает себе домом печень и жёлчные протоки человека. Попадая внутрь, он остаётся там всерьёз и надолго: одна особь живёт до двадцати лет и каждый день производит до девятисот яиц. Достаточно съесть рыбу, которая не прошла должной термической обработки, — и этот квартирант уже ваш.