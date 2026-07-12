Волгоградские новости 12 июля: БПЛА, ракетная опасность, крысы на заправках

После двухдневного перерыва в Волгоградской области объявили 12 июля сразу две опасности: ракетную и беспилотную. Регион их пережил, сообщений о повреждениях и потерях от губернатора не поступило. Волгоградцы начинают новый день, раздумывают, куда отправиться в это воскреснье. Их ждут дожди и грозы, фанатов футбола приглашают в Нижний Новгород, а автомобилисты обсуждают крыс на заправках. Подробности об этих и других событиях дня в материале vlg.aif.ru.
Сирены над городом: беспилотная и ракетная опасности.
Экстренная информация о беспилотной опасности в Волгоградской области поступила 12 июля в 00:44. Жителей региона предупредили, что нужно занять безопасное место без окон и не пользоваться лифтом.
Не прошло и часа, как в 01:30 появилось сообщение о ракетной опасности и предупреждение о том, что нужно отключить свет, газ и воду и спуститься в укрытия. Волгоградцы и волжане делились в чатах: звуки сирен раздавались в районе ГЭС — ранее власти Волжского приняли решение о включении сирен после обявления ракетной опасности.
Ракетную опасность отменили в 2:02, беспилотную — в 5:03.
Крысы на заправке: волгоградцы обсуждают.
Волгоградские автомобилисты минувшей ночью обменивались видео: креативный подход позволил заправиться без очереди двум крысам, точнее, людям в костюмах крыс. Дело было в Хабаровске, водители засняли происходящее на камеры телефонов. По словам очевидцев, крыс никто не остановил — все только улыбались.
Дружелюбие хабаровцев можно объяснить тем, что у них нет такого ажиотажа с автомобильным топливом, как у волгоградцев, где водители вынуждены обмениваться информацией о наличии бензина в местных чатах. Также в 2gis.ru появилась карта заправок в Волгоградской области и всей России. Сервис показывает, на каких АЗС водители недавно смогли заправить автомобиль.
Видео волгоградцев повеселило, но после автомобилисты призадумались: смех смехом, а торговцы бензином, пользуясь непростой ситуацией, подняли стоимость бензина до невероятных высот, и ФАС молчит, а Волгоградстат просто перестал выдавать информацию о росте цен.
Закончился Петров пост: православные отмечают день Петра и Павла.
12 июня православные верующие отмечают день апостолов Петра и Павла и окончание Петрова поста. Народ издавна называет этот праздник «макушкой лета». Для наших предков это был день раздолья: ярмарки, хороводы и, конечно, долгожданное разговенье.
Что рекомендовалось сделать в этот день, а что было запрещено, vlg.aif.ru рассказал накануне.
Также 12 июля отмечают День фотографа и День рыбака. Ранее знатоки поделились, как обстоят дела с рыбой нынешним летом.
Фанатов «Ротора» ждут в Нижнем Новгороде.
«Ротор» приглашает на свой матч с «Нижним Новгородом», который пройдет на поле соперника. Встреча начнется на стадионе «Совкомбанк Арена» на улице Бентакура, 1а, в 16:30 по московскому времени.
Сектор фанатов волгоградской команды — B229-B231, вход на гостевую трибуну 6А — со стороны ТРЦ «Седьмое Небо». Билеты в электронном виде — у специалиста по работе с болельщиками. Вопросы по телефону: 8−937−712−41−88.
Погода: дожди и грозы.
В Волгограде обещают день без осадков, юго-западный ветер 8−13 м/с и температуру до 28…30º. Ночью столбик термометра опустится до 18…20º.
В районах области днем дожди и грозы, порывы ветра до 11−14 м/с. а при грозах — 15−20 м/с. Непогода задержится и на ночь. Температура снизится до 15…20º, а при прояснении даже до 10º.
В МЧС предупреждают о сохранении опасности пожаров. Кстати: запрет на посещение лесов сохранятся до конца июля. И штрафы за нарушение немалые: для жителей от 15 до 30 тысяч рублей.
Куда пойти: огненное шоу, кино на футбольном поле.
В Волгоградском планетарии в воскресенье несколько программ, первая — в 10 утра, вечерняя — в 19:20. Подробности по телефону 24−18−80.
В Комсомольском саду в полдень будут ждать желающих на мастер-класс по рисованию пальм. Для участия нужно записаться по телефону: 8−927−258−14−10 (12+).
В 16:00 можно прогуляться по городу и узнать тайны Царицынских улиц. Телефоны для справок: 38−83−39, 38−84−37 (12+).
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в 18:00 концерт из песен Адриано Челентано и звезд итальянской эстрады. Телефон — 8−927−511−67−49.
В ЦПКиО вечером состоится огненное представление от творческой лаборатории «Атом шоу». Оно начнется в 19:30 на главной сцене (6+). А вечером здесь традиционно пройдет кинопоказ на футбольном поле — он стартует в 20:10, покажут фильм «Чарли и шоколадная фабрика» (12+).
ЖКХ: отключение воды ждет два района.
Последний день перед отключением горячей воды с 13 июля останется у жителей двух районов Волгограда. Поспешить воспользоваться благами цивилизации следует жителям домов:
Краснооктябрьский район — 13−15 июля.
ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 6, 8;
пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;
ул. Богунская, 10А, 12, 16;
ул. Варшавская, 4, 6, 7.
ул. Гончарова, 5, 7, 9;
ул. Клары Цеткин, 5, 7;
ул. ул. Короткая, 23, 25, 27;
Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;
ул. Маршала Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;
пр. Металлургов, 30, 32, 34;
ул. Новоремесленная, 3, 5.
ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;
ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5;
ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47.
Кировский район — 13−23 июля.
ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а;
ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271, 273;
ул. Вельботная, 3, 5;
ул. Гаря Хохолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;
ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;
ул. Изоляторная, 2;
ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134 В, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149;
ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18;
ул. Люблинская, 4;
ул. Лячина, 3, 5, 7;
ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15;
ул. Минина, 4, 10, 16;
ул. Никитина, 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;
ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;
ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259.
ул. Федотова, 4.
Видео: max.ru/baza.