БПЛА, ракетная опасность, крысы на заправках

После двухдневного перерыва в Волгоградской области объявили 12 июля сразу две опасности: ракетную и беспилотную. Регион их пережил, сообщений о повреждениях и потерях от губернатора не поступило. Волгоградцы начинают новый день, раздумывают, куда отправиться в это воскреснье. Их ждут дожди и грозы, фанатов футбола приглашают в Нижний Новгород, а автомобилисты обсуждают крыс на заправках. Подробности об этих и других событиях дня в материале vlg.aif.ru.