Красноярцев предупреждают о скрытых опасностях немытых овощей и фруктов

Особое внимание специалисты советуют уделить зелени. Петрушку, укроп и листья салата перед употреблением необходимо очистить от корней и увядших листьев, разобрать на веточки и замочить в воде на 15 минут, несколько раз сменив воду. Для более тщательной обработки в воду можно добавить столовую ложку соли или уксуса на литр воды и оставить зелень еще на 30 минут. После этого ее следует тщательно промыть под проточной водой.