Красноярцев предупреждают о скрытых опасностях немытых овощей и фруктов

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора напомнили красноярцам, как правильно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск кишечных инфекций и заражения гельминтами.
Особое внимание специалисты советуют уделить зелени. Петрушку, укроп и листья салата перед употреблением необходимо очистить от корней и увядших листьев, разобрать на веточки и замочить в воде на 15 минут, несколько раз сменив воду. Для более тщательной обработки в воду можно добавить столовую ложку соли или уксуса на литр воды и оставить зелень еще на 30 минут. После этого ее следует тщательно промыть под проточной водой.
Ягоды также требуют тщательной обработки. Вишню, смородину и крыжовник рекомендуется промывать в дуршлаге под проточной водой. Клубнику перед этим лучше замочить в прохладной воде на 10 минут, а затем ополоснуть.
Картофель, редис и свеклу специалисты советуют сначала замочить в теплой воде, чтобы размягчить остатки земли, затем очистить щеткой под проточной водой и в завершение ополоснуть сначала теплой, а затем холодной водой.
У белокочанной капусты перед мытьем необходимо снять верхние листья. Цветную капусту и брокколи следует разобрать на соцветия, удалить потемневшие участки и только после этого промыть.
Яблоки, огурцы, персики и другие овощи и фрукты рекомендуется тщательно мыть под проточной водой в течение двух-трех минут, а затем ополаскивать кипяченой водой.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что даже тщательно вымытые овощи, фрукты и ягоды не защитят от инфекции, если забывать мыть руки перед едой.
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