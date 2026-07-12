Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю в своем первом за пять лет поединке в UFC

Конору Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах (ММА). В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, но бой отменили после того, как Конор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В предыдущем бою против Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.