Нижегородцы жалуются на агрессивных нудистов на пляжах города

Жители Нижнего Новгорода, которые любят пляжный отдых на Гребном канале, возмущены, что рядом с ними вновь появились люди, загорающие полностью без одежды. Об этом сообщает телепрограмма «Кстати».
По словам отдыхающих, нудистского пляжа на Гребном канале не существует. Однако уже не первый год любители «голого» загара проводят здесь время по соседству с обычными людьми, а главное — с детьми.
Как правило, нудисты — это мужчины в возрасте, которые порой ведут себя агрессивно, добавляют нижегродцы.
На присутствие обнажённых людей на пляжах Гребного канала ранее жаловались тренеры спортивной школы по гребле, воспитанники которой во время занятий на воде вынуждены были наблюдать за раскрепощёнными гражданами.
Напомним, в 2020 году дело дошло до того, что некоторые отдыхающие нудисты занялись на пляже публичным сексом. Тогда к делу подключилась полиция. На пляже организовали конное патрулирование, сообщало Главное управление МВД России по Нижегородской области.