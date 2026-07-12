Значимое место в оборонном секторе: Оршанскому авиаремонтному заводу — 85 лет

Лукашенко напомнил, что история завода уходит корнями в первые, самые тяжелые дни Великой Отечественной войны с формирования 2-го авиаремонтного поезда Военно-воздушных сил Балтийского флота. Коллектив предприятия тогда внес свой вклад в оборону Ленинграда и Советского Заполярья. Его специалисты восстанавливали моторы и спецоборудование для военной авиации.
70 лет назад пунктом постоянной дислокации завода стал аэродром Болбасово в Витебской области.
«Сегодня он (завод — Sputnik) занимает значимое место в оборонном секторе экономики Республики Беларусь», — подчеркнул президент.
Лукашенко сделал акцент и на том, что своим трудом коллектив завода вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси.
«Вы успешно осваиваете передовые технологии, постоянно совершенствуете производственную базу, расширяете линейку обслуживаемой техники, сохраняя при этом лучшие традиции и преемственность поколений», — говорится в поздравлении.
В наши дни Оршанский авиаремонтный завод известен как предприятие, которое проводит ремонт и модернизацию различных вертолетов КБ Миля. В том числе, это Ми-8, Ми-17, Ми-26.
В частности, освоена модернизация вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-171 до уровня VIP-салона. Также возможна переделка Ми-8 под десантный, санитарный и другие варианты.
Возможности завода позволяют работать и с такой крупной техникой, как транспортные самолеты Ил-76.