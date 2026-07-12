Значимое место в оборонном секторе: Оршанскому авиаремонтному заводу — 85 лет

Лукашенко напомнил, что история завода уходит корнями в первые, самые тяжелые дни Великой Отечественной войны с формирования 2-го авиаремонтного поезда Военно-воздушных сил Балтийского флота. Коллектив предприятия тогда внес свой вклад в оборону Ленинграда и Советского Заполярья. Его специалисты восстанавливали моторы и спецоборудование для военной авиации.