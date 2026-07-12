Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Значимое место в оборонном секторе: Оршанскому авиаремонтному заводу — 85 лет

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня его образования, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Лукашенко напомнил, что история завода уходит корнями в первые, самые тяжелые дни Великой Отечественной войны с формирования 2-го авиаремонтного поезда Военно-воздушных сил Балтийского флота. Коллектив предприятия тогда внес свой вклад в оборону Ленинграда и Советского Заполярья. Его специалисты восстанавливали моторы и спецоборудование для военной авиации.

70 лет назад пунктом постоянной дислокации завода стал аэродром Болбасово в Витебской области.

«Сегодня он (завод — Sputnik) занимает значимое место в оборонном секторе экономики Республики Беларусь», — подчеркнул президент.

Лукашенко сделал акцент и на том, что своим трудом коллектив завода вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси.

«Вы успешно осваиваете передовые технологии, постоянно совершенствуете производственную базу, расширяете линейку обслуживаемой техники, сохраняя при этом лучшие традиции и преемственность поколений», — говорится в поздравлении.

В наши дни Оршанский авиаремонтный завод известен как предприятие, которое проводит ремонт и модернизацию различных вертолетов КБ Миля. В том числе, это Ми-8, Ми-17, Ми-26.

В частности, освоена модернизация вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-171 до уровня VIP-салона. Также возможна переделка Ми-8 под десантный, санитарный и другие варианты.

Возможности завода позволяют работать и с такой крупной техникой, как транспортные самолеты Ил-76.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше