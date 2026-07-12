Более 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Азербайджане

Свыше 30 человек, включая детей, пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса в Гаджигабульском районе на востоке Азербайджана. Об этом сообщает местное агентство АПА.
Авария произошла на участке автомагистрали Баку — Газах, проходящем через село Мугань. Как сообщается, опрокинулся крупногабаритный автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку.
В результате происшествия травмы получили более 30 пассажиров, среди которых есть дети. Пострадавших доставляют в больницы городов Ширван и Гаджигабул. Причины аварии устанавливаются.
В минувшие воскресенье, 11 июля, в Татарстане автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали. В автобусе было 46 человек, включая двух водителей и двух детей. За медпомощью обратились 15 человек, трое из них были в тяжелом состоянии.