Более 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Азербайджане

В минувшие воскресенье, 11 июля, в Татарстане автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали. В автобусе было 46 человек, включая двух водителей и двух детей. За медпомощью обратились 15 человек, трое из них были в тяжелом состоянии.