Жительница Прикамья обвиняется в создании порнографических материалов с детьми

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Она обвиняется в распространении порнографических материалов с малолетними. Как считает следствие, запрещенный контент фигурантка снимала с участием своих детей. В ходе обыска по месту жительства обвиняемой были изъяты средства связи, а также электронные носители информации. Малолетние дети изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.