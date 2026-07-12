Собчак вышла в свет в аксессуарах стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Артистка выбрала бежевый тренч, черный топ и свободные коричневые брюки‑палаццо. Однако внимание общественности привлекли люксовые детали. Главным акцентом стала сумка французского дома моды Hermès стоимостью до 1,3 миллиона рублей. К ней Собчак подобрала колье того же бренда за 174 тысячи рублей и премиальные очки Tom Ford, которые стоят около 20 тысяч рублей, передает издание.