Собчак вышла в свет в аксессуарах стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальных сетях фото в дорогом образе. По информации издания Super, стоимость ее аксессуаров на снимке составила более 1,5 миллиона рублей.
Артистка выбрала бежевый тренч, черный топ и свободные коричневые брюки‑палаццо. Однако внимание общественности привлекли люксовые детали. Главным акцентом стала сумка французского дома моды Hermès стоимостью до 1,3 миллиона рублей. К ней Собчак подобрала колье того же бренда за 174 тысячи рублей и премиальные очки Tom Ford, которые стоят около 20 тысяч рублей, передает издание.
Ранее 26-летней дочь певца Дмитрия Маликова Стефания показала в личном блоге образ, в котором недавно вышла в свет. Ксения Собчак подсчитала, что наряд девушки обошелся более чем в 13 миллионов рублей. Самой дорогой частью образа девушки стали бриллиантовые украшения от известных ювелирных домов.
4 июля Telegram-канал Mash сообщил, что певица Ольга Бузова и Ксения Собчак якобы получили 10,5 миллиона рублей на двоих за проведение корпоратива в честь 30-летия омского торгового дома «Шкуренко».