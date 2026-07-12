О трофейных щуках и философии спортсменов-рыболовов

В Воронеже завершился Кубок Воронежской области в дисциплине «ловля спиннингом с лодок», который выявил уникальные запасы Воронежского водохранилища и таланливых спортсменов-рыболовов. Улов участников стал рекордным для всей России. О том, почему наше воронежское море любят спортсмены-рыболовы, накануне Дня рыбака, который в России отмечается 12 июля, «АиФ-Воронеж» рассказал исполнительный директор Федерации рыболовного спорта Воронежской области Никита Тельтевский.
Два дня по 8 часов.
Анастасия Ходыкина, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Никита, как на ваш взгляд прошёл открытый всероссийский турнир «Кубок Воронежской области» в дисциплине «ловля спиннингом с лодок»?
Никита Тельтевский: На этот раз участников было немного — всего 52 человека из Воронежской, Липецкой, Курской, Тамбовской и Белгородской областей, в том числе пять мастеров спорта. Это было связано с изменением спортивного законодательства. Если раньше на Кубке Воронежской области можно было получить «кандидата в мастера спорта», с 2026 года выполняется лишь норматив «первого спортивного разряда», поэтому на некогда самый массовый спортивный турнир приехали спортсмены только из пяти регионов. Но зато им удалось поймать рекордное количество рыбы!
Команда-победитель «Зодиак Фиш», которая состояла из мастеров спорта, воронежцев Евгения Старченкова и Александра Глазнева, в первый день соревнований наловила к зачёту 10 трофеев общей длиной 8 метров 37 см, во второй день — ещё 6,5 метров. Всего 15 метров рыбы за два дня! Это абсолютный рекорд для России, в том числе, конечно, для Воронежского водохранилища. Причём самой крупной выловленной рыбой турнира стала щука, длиной один метр 10 см, а также рекордный для Воронежского водохранилища судак длиной 80 см. Надо отметить, что судак — всегда чуть короче щуки, он набирает вес в ширину.
Такое количество рыбы экипаж не ловил ни на одном соревновании, включая кубок России. Надо понимать, что сегодня лодочные соревнования — это современный вид спорта, где ребята ловят рыбу и сразу её выпускают. Причём спортсмены с помощью медицинского оборудования проводят специальную процедуру, чтобы добыча могла безболезненно вернуться в родную для неё среду.
— Весь пьедестал как в личном, так и в командном зачёте заняли воронежские спортсмены. Сыграл ли на руку тот факт, что они досконально знают Воронежское водохранилище или воронежским спортсменам просто нет равных?
— Рыболовный спорт — это не про случайность, а про мастерство. Неудивительно что обладателями Кубка стали мастера спорта, неоднократные призеры, обладатели кубка России Евгений Старченков и Александр Глазнев. Спортсмены из Курска, Тамбова и Липецка за неделю до соревнований приехали в Воронеж, чтобы изучить водоём и потренироваться.
Соревнования длились два дня по 8 часов. Для ловли была открыта вся акватория водохранилища — от плотины до железнодорожных мостов. Судьи на катерах обеспечивали судейство и безопасность участников. Два дня соревнований сделано специально для того, чтобы исключить случайность.
Большие запасы.
— Участники Кубка выловили несколько метровых щук. Воронежское водохранилище на неё богато или это просто удача?
— Такого водоёма по количеству рыбы и трофеев в России нет — спортсмены со всей России мечтают сюда попасть. Интересно, что вся акватория водохранилища и кормовая база поделены между двумя крупными хищниками. Это судак, который живёт в верховьях — от Чернавского моста и до плотины, и щука, обитающая от Чернавского моста к реке Воронеж. Щука — действительно желанный трофей для любого рыболова, она достигает рекордных размеров. На каждом соревновании ловится метровый экземпляр. Участники ловят 10 максимально возможных рыб и потом едут укрупняться — за огромными особями, чтобы выиграть соревнования. Каждый спортсмен хорошо знает поведение подводных обитателей в зависимости от погоды, давления и прочих факторов, а также излюбленные места обитания добычи. Кстати, подкормка запрещена на соревнованиях, все ловят только одним удилищем и одной приманкой.
— Интересно, сколько времени живёт щука, чтобы достичь трофейных размеров?
— Щука достаточно быстро набирает вес, а после 5−7 лет растёт значительно медленнее. Поэтому нельзя точно отпределить её возраст. Чего не сказать о других обитателях водоёмов. Например, окунь лишь к возрасту 20 лет достигает трофейных размеров. Это не крупная рыба, вырастает до размера полуметра. Сомы, которые обитают в Воронежском водохранилище, перерастают за два метра.
Но спортсмены сильно расстраиваются, когда удаётся поймать сома, так как он не идёт в зачёт на официальных рыболовных соревнованиях, потому что двухметровая рыба сильно переворачивает турнирную таблицу, это скорее случайность, а не мастерство. Спортсмен же, пока не вытащил на поверхность добычу, не знает, кто там, поэтому борется с ней иногда час, а иногда и два. Когда же поднимает на поверхность улов и видит, что это сом, а не крупная щука, конечно, испытывает большую досаду, так как потерял два часа результативного времени на сражение с рыбой, которая не пойдёт в зачёт. Такие драматические моменты имели место и на прошедшем Кубке. На соревновании были даже унесённые спиннинги — когда рыба оказывалась сильнее спортсмена, вырывала удилище из рук и уходила с ним. Это серьёзные потери, так как как стоимость спиннинга доходит до 150−200 тыс. рублей.
— Какая рыба ещё водится в Воронежском водохранилище?
— В водохранилище около 40 различных видов рыб, это на самом деле очень много. Среди трофеев — судак, щука, сом, окунь, жерех. Если говорить о ловле донной и поплавочной удочкой, то карп, сазан, лещ. Они достигают веса в 5−7 кг.
Особенность водохранилища — в большой площади водного зеркала, наличию большой кормовой базы — мелкой рыбы, разнообразных рачков, зелени, планктона. Надо заметить, что состояние водоёма из года в год улучшается за счёт зарыбления, регулирования движения маломерных судов, увеличения глубины водохранилища, сокращения количества промышленных выбросов и стоков.
— Где в Черноземье, на ваш взгляд, особенно хороша рыбалка?
— В Центральном Черноземье достаточно много хороших водоёмов, но они не сравняться с Воронежским водохранилищем. Хороша рыбалка, например, на реке Дон, на озере Погонново Хохольского района. На липецком водохранилище — там тоже проходит большое количество соревнований.
Отдых на природе.
— Вообще в Черноземье много заядлых рыбаков, рыбачат не только мужчины, но и женщины и совсем маленькие дети. Как думаете — откуда такая популярность?
— Да, практически половина населения страны ходит на рыбалку, из них 100 тыс. ежегодно участвует в рыболовных соревнованиях. Есть целые женские команды. Более того, наши воронежские девчонки — призёры кубка России, чемпионата России, с действующими разрядами кандидатов в мастера спорта. Это спорт, связанный с отдыхом на природе. Им могут заниматься как подростки, так и уже пожилые люди. Нашему самому «взрослому» спортсмену 85 лет. Часто приходят люди из других спортивных дисциплин, которые там закончили карьеру.
Наша задача — повышать качество и количество рыбы. Не случайно все спортивные водоемы называются рыбодромами, поэтому и действует строгий спортивный принцип «поймал — отпусти». Мы хотим, чтобы рыба могла радовать последующие поколения. В год проводим 25 разнообразных соревнований, в том числе по спиннингу с лодок, с берега, по ловле донной, поплавочной удочкой.
— А что для вас значит рыбалка?
— Как и многие, я пришёл в рыболовство из другого вида, мечтая выполнить норматив мастера спорта. Но когда познакомился с огромной аудиторией рыболовного спорта, у меня появилась большая ответственность. Теперь занимаюсь популяризацией всего вида, вовлекаю молодежь, людей с определенными особенностями, которые не могут заниматься олимпийскими водами спорта, поддерживаем рыболовные компании.
— Традиционный вопрос: какую самую крупную рыбу вам удалось поймать?
— Как спортсмен выступаю в дисциплине «спиннинг с берега». Мы не ловим крупную рыбу, но за час удаётся поймать 100−150 мелких рыб, в основном окуней. Это темповая ловля.
— В какое время года и в какую погоду лучше рыбачить? И вообще, какие советы вы могли бы дать начинающим рыбакам?
— Основной совет начинающим — не бояться экспериментировать, посещать разные рыболовные места и тем самым повышать мастерство. А еще — кто рано встаёт, тот и забирает самую крупную рыбу. Наиболее удачные часы для рыбалки — с 5 до 8−9 утра, и вечер, когда раба активно питается. По времени года — ранняя весна и поздняя осень.
Досье.
Никита Тельтевский по образованию юрист. С 2026 года директор Федерации рыболовного спорта Воронежской области, ранее возглавлял региональную секцию спиннинга с берега. Спортивный судья, главный тренер, спортсмен, организатор многочисленных рыболовных соревнований в Воронежской области.