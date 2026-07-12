О трофейных щуках и философии спортсменов-рыболовов

Но спортсмены сильно расстраиваются, когда удаётся поймать сома, так как он не идёт в зачёт на официальных рыболовных соревнованиях, потому что двухметровая рыба сильно переворачивает турнирную таблицу, это скорее случайность, а не мастерство. Спортсмен же, пока не вытащил на поверхность добычу, не знает, кто там, поэтому борется с ней иногда час, а иногда и два. Когда же поднимает на поверхность улов и видит, что это сом, а не крупная щука, конечно, испытывает большую досаду, так как потерял два часа результативного времени на сражение с рыбой, которая не пойдёт в зачёт. Такие драматические моменты имели место и на прошедшем Кубке. На соревновании были даже унесённые спиннинги — когда рыба оказывалась сильнее спортсмена, вырывала удилище из рук и уходила с ним. Это серьёзные потери, так как как стоимость спиннинга доходит до 150−200 тыс. рублей.