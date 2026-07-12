«Воевали с 2014 года»: Под Харьковом уничтожен 10-й погранотряд ВСУ

По данным источника, серьёзные потери понёс 10-й погранотряд украинских сил. Большинство уничтоженных воюют с 2014 года. Один из них был в составе батальона «Винница» в 2014-м. Капитан ГПСУ, по данным силовиков, причастен к военным преступлениям на территории ЛНР в 2014—2017 годах.