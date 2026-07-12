Раку — трудности, Водолею — успех через борьбу: Рунический гороскоп на неделю 13−19 июля

Кстати, у Life.ru ещё много интересных историй! Например, как бьюти-мастер поставила мировой рекорд по педикюру, во время которого не спала 24 часа! А ещё мы поговорили с самым модным дедулей, который в 77 лет стал востребованной моделью. Также Life.ru показал быт москвички, которой удаётся жить в эстетике 60−80-х, пока весь мир сходит с ума по ИИ, и узнал все секреты единственной в РФ женской пилотажной группы «Барсы».