Блестящий полет: Всероссийский детский центр «Орленок» отмечает 66-летие

Те, кому довелось хотя бы раз побывать во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок», признаются, что эти дни стали одними из лучших в их жизни. Там они не только прекрасно отдохнули и встретили друзей, но и получили новые знания, сделали первый шаг к выбору профессии. И при этом навсегда остались в душе теми «орлятами», которыми были в легендарном лагере на берегу Черного моря.