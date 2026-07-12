Блестящий полет: Всероссийский детский центр «Орленок» отмечает 66-летие

Те, кому довелось хотя бы раз побывать во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок», признаются, что эти дни стали одними из лучших в их жизни. Там они не только прекрасно отдохнули и встретили друзей, но и получили новые знания, сделали первый шаг к выбору профессии. И при этом навсегда остались в душе теми «орлятами», которыми были в легендарном лагере на берегу Черного моря.
12 июля «Орленку» исполняется 66 лет. За эти годы он принял более миллиона ребят. Сегодня здесь созданы прекрасные условия для развития и самореализации детей и подростков при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Рассказываем, чем известен этот детский центр и как будут отмечать праздник в этом году.
Центр притяжения.
Сегодня «Орленок» — это место отдыха для самых одаренных и активных детей. В нем собираются те, кто проявил себя в учебе, спорте, искусстве, науке, достиг побед в региональных, федеральных и международных олимпиадах и конкурсах, принимает активное участие в деятельности подростковых и юношеских общественных движений. Сюда приезжают ребята не только из России, но и со всего мира.
Для организации их отдыха на территории ВДЦ возведен целый комплекс образовательных пространств и уникальных творческих площадок: стадион «Юность», скалодром, олимпийский бассейн, Аллея мастеров, где дети занимаются декоративно-прикладным искусством, амфитеатр на 1500 мест, а также общественный центр с киноконцертным, танцевально-игровым и выставочным залами, музыкальным салоном, библиотекой и помещениями для творческих кружков. Каждое здание гармонично сочетается с природным ландшафтом.
Одновременно в «Орленке» могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,2 тысячи — зимой.
Месяц назад при участии Президента России Владимира Путина в Краснодаре открыли Центр воспитательных технологий, который стал еще одной площадкой ВДЦ «Орленок», его площадь — 22,5 тысячи квадратных метров.
«Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет. Мы последовательно и системно развиваем инфраструктуру детского отдыха по всей стране, в том числе с 2022 года реализуем отдельный федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей», — сказал тогда глава государства и отметил, что «Орленок» относится к числу ведущих центров для оздоровления и отдыха детей.
На состоявшемся в тот же день правительственном совещании, посвященном организации летнего детского отдыха, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в основу единой программы воспитания, разработанной для всех лагерей страны, легли лучшие практики и опыт «Артека» и «Орленка».
Территория детства.
«Орленок» ведет свою историю с 12 июля 1960 года. Тогда были заложены такие традиции лагеря, как «Вечерний огонек», «Орлятский круг», а также «Закон 0:0», который учит ценить каждую секунду, «Закон поднятой руки», помогающий мгновенно установить тишину, и другие нерушимые для «орлят» правила поведения.
Сегодня ВДЦ «Орленок» состоит из десяти лагерей. Четыре из них — «Звездный», «Солнечный», «Стремительный» и «Штормовой» — работают круглый год. А другие шесть — «Дозорный», «Комсомольский», «Олимпийский», «Олимпийская деревня», «Солнышко» и «Юнармеец» — только летом.
Одновременно в «Орленке» могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,2 тысячи — зимой. В летнее время в «Орленке» трудится 2,5 тысячи сотрудников, из них почти две сотни — это руководители подразделений, более трехсот вожатых.
«Орленок» — место, где рождаются мечты и крепнет дружба. Здесь дети из всех регионов России обретают новый опыт и знания, делают первый шаг к выбору своего профессионального пути. Вырастая, «орлята» становятся движущей силой позитивных свершений в нашей стране, реальными делами меняя мир к лучшему«, — говорит директор ВДЦ “Орленок” Александр Джеус.
Пора открытий.
В течение года в Центре работает более ста образовательных программ научной, творческой и технической направленности, которые объединяют свыше 20 тысяч ребят из России и зарубежных стран.
В «Орленке» постоянно проходят события всероссийского и международного уровня. В их числе — Международный фестиваль хореографического искусства «В мире танцев», Международный телевизионный фестиваль «Песенка года», всероссийские конкурсы хоровых и вокальных коллективов, детских духовых оркестров, спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».
Партнерами тематических программ и проектов выступают такие ведущие вузы и компании страны, как Курчатовский институт, МГУ имени М. В. Ломоносова, МИСиС, МИФИ, госкорпорация «Росатом».
В течение года в «Орленке» работает более ста образовательных программ научной, творческой и технической направленности.
К примеру, образовательный проект «Ломоносов» проводится в ВДЦ «Орленок» в течение 2026 года. Ее участники — одаренные дети, имеющие достижения в области физико-математических и естественных наук, технологического образования. Для них будут проводить лекции ученые и преподаватели всероссийского и мирового уровня.
В конце июня стартовала международная смена. Так называют детскую конференцию, ежегодно объединяющую активных подростков со всего мира. В прошлом году результатом ее работы стала первая в истории Детская декларация мира, которая затем была представлена на Генеральной ассамблее ООН.
Участники международной смены вместе со всеми присоединятся к мероприятиям в честь дня рождения Всероссийского детского центра.
«Орленок» собирает друзей.
Программа празднования дня рождения в «Орленке» всегда насыщена событиями, которые разворачиваются на протяжении нескольких дней.
В этом году праздничные мероприятия стартовали 10 июля, когда по территории детского центра отправился «Парад поздравлений: автобус радости». Ребята, оформившие транспорт собственными руками, поздравили с праздником сотрудников отделов и служб ВДЦ.
В уютной атмосфере библиотеки 11 июля прошел литературный салон «Читая строки об “Орленке”». Прозвучали стихи и проза «орлят» — известных людей, вожатых и подростков, в разные годы побывавших в ВДЦ. В этот же день в каждом лагере, входящем в состав Центра, прошли тематические огоньки «Орленком быть достоин», которые стали кульминацией праздничной смены.
В главный день праздника — 12 июля — сотрудники, ветераны и гости Центра соберутся у Памятного камня на традиционную линейку «Здесь ветер нам крылья свои подарил». Именно здесь, у этого камня, в 1960 году прошел сбор 520 мальчишек и девчонок из первой смены «Орленка». Участники вспомнят тех, кто стоял у истоков «Орленка», перелистают страницы его славной летописи. Символический ритуал вновь напомнит о ценностях, которые бережно хранит большое орлятское братство. Ключевым событием линейки станет торжественная церемония посвящения в «орлята» новых сотрудников отделов и служб. В течение дня на территории Центра также пройдет большой творческий фестиваль «“Орленок” объединяет».
Каждое из этих мероприятий напомнит, что главная цель всей деятельности «Орленка» — создать возможности для развития талантов и способностей детей, их самореализации в будущем на благо нашей страны при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Напомним, в соответствии с ним в регионах строят и ремонтируют школы, проводят олимпиады и творческие конкурсы, помогают педагогам повышать квалификацию. По нацпроекту также развивают сеть кампусов мирового уровня и укрепляют возможности вузов по программе «Приоритет 2030».