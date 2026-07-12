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«Топливные пираты» вскрывают баки машин по ночам в Волгограде

Волгоградцы делятся способами защиты бака авто от кражи топлива.

Волгоградцы в соцсетях и пабликах сообщают о ночных кражах топлива из припаркованных машин. На фоне изменений цен на топливо и очередей на заправках, в Волгограде жители все чаще жалуются на вскрытые баки автомобилей.

По словам одной из пострадавших, рассказавших о своей ситуации в паблике соцсети, воры разбили крышку с ключом на бензобаке, забив внутрь отвертку. Бензин слили, а пробку с отверткой оставили рядом — достать инструмент воры не смогли.

По словам автовладельцев, лишних следов преступники в Волгограде не оставляют и действуют быстро, пользуясь темнотой и отсутствием видеонаблюдения во дворах.

Чтобы обезопасить машину, жители региона советуют друг другу парковаться под камерами и на освещенных участках, настроить сигнализацию на повышенную чувствительность к удару и наклону, установить дополнительный замок на крышку бензобака.

А при виде подозрительных людей с канистрами или шлангами возле чужих авто нужно сразу звонить в полицию.

Ранее сообщалось, что может повлиять на суммы больничного.