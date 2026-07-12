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Умер Хамад бен Халифа Аль Тани, бывший эмир Катара

Хамад бен Халифа Аль Тани умер на 75-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

На 75-м году жизни умер бывший эмир Катара, отец нынешнего правителя шейх Хамад бен Халифа Аль Тани. Об этом официально сообщила канцелярия главы государства.

«С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани», — сказано в заявлении.

Шейх Хамад управлял Катаром 18 лет, с 1995 по 2013 год, придя к власти в результате бескровного переворота. Выпускник британской Королевской военной академии и бывший министр обороны, он стал архитектором масштабных реформ. Именно его эпоха превратила эмират в одного из ключевых игроков мировой политики и экономики.

Даже после добровольной передачи власти своему сыну в 2013 году эмир-отец сохранял колоссальное влияние и искреннюю любовь граждан, оставаясь символом модернизации Катара.

Накануне стало известно, что на 88-м году жизни умер Юрий Смирнов, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

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