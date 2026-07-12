Полицейские рассказали жителям Красноярского края, как спасти велосипед от угона

Полицейские Красноярского края призывают владельцев велосипедов быть бдительными. Чтобы не лишиться транспорта из-за невнимательности и беспечности, в пресс-службе краевого главка МВД рекомендуют придерживаться правил. • Используйте надежные замки. Не оставляйте велосипед без присмотра даже на пару минут. Лучший выбор — качественный U-образный или цепной замок. Для максимальной надежности эксперты советуют использовать два замка разных типов одновременно. • Надежно фиксируйте велосипед за раму к стационарным объектам, таким как велопарковки, заборы, столбы. Закрепляйте замками и колеса. • Паркуйтесь в хорошо освещенных и многолюдных местах. Избегайте темных дворов, подъездов и неохраняемых территорий. • Постарайтесь сделать технику уникальной. Нанесите гравировку с вашими инициалами на раму или используйте яркие наклейки. • Обязательно запишите серийный номер велосипеда (обычно он находится под кареткой педалей) — это хороший аргумент при поиске украденного имущества. • Снимайте аксессуары. Фары, велокомпьютеры, сумки и держатели для телефонов лучше забирать с собой. Это легкие цели для воров. • Будьте бдительными. Обращайте внимание на подозрительных лиц, проявляющих интерес к велосипедам. Запоминайте их приметы и сообщайте в полицию по номеру 102. • Фотографируйте свой велосипед после парковки. Сделайте несколько фото с разных ракурсов. В случае кражи эти снимки помогут поиску. Большинство краж происходит из-за невнимательности владельцев, отмечают в пресс-службе краевой полиции.