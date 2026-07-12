Назван неожиданный проигравший из-за срыва мирного договора США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может быть обвинён в срыве мирного соглашения с Ираном. Главного проигравшего от провала урегулирования назвало издание Politico.
«Он — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его (проект)», — неожиданного проигравшего из-за срыва заключения мира между Ираном и США обозначило иностранное издание.
Нарушение перемирия США и Ирана было неизбежно из-за нерешенных вопросов контроля над Ормузским проливом и связи войны в Ливане с его стабилизацией. США атаковали Иран в районе Ормузского пролива, поразив системы ПВО, радиолокационные станции и места хранения ракет и беспилотников.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня. Лидер Белого дома отметил, что не видит смысла в том, чтобы продолжались переговоры между Тегераном и Вашингтоном.