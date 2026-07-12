Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван неожиданный проигравший из-за срыва мирного договора США и Ирана

Politico: Вэнс рискует из-за срыва мира с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может быть обвинён в срыве мирного соглашения с Ираном. Главного проигравшего от провала урегулирования назвало издание Politico.

«Он — тот, кто больше всего рискует потерять. Этот меморандум, скорее всего, окажется проигрышным, а это его (проект)», — неожиданного проигравшего из-за срыва заключения мира между Ираном и США обозначило иностранное издание.

Нарушение перемирия США и Ирана было неизбежно из-за нерешенных вопросов контроля над Ормузским проливом и связи войны в Ливане с его стабилизацией. США атаковали Иран в районе Ормузского пролива, поразив системы ПВО, радиолокационные станции и места хранения ракет и беспилотников.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня. Лидер Белого дома отметил, что не видит смысла в том, чтобы продолжались переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше