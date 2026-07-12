Пятиборец Егор Кушнаренко завоевал четыре медали на первенстве Европы

«С первого вида программы борьба за золото пошла между российским и турецким дуэтами, — рассказывается на сайте Федерации современного пятиборья России. — В фехтовании обе команды набрали по 250 очков. На полосе препятствий турки оказались быстрее, добившись преимущества в 12 баллов. В плавании Яна и Егор не только отыграли это отставание, но и создали себе небольшой задел перед лазер-раном. На старт бега со стрельбой они вышли лидерами, опережая турецкую команду на 5 секунд. Всё, на что хватило наших соперников, — это чуть сократить отставание. Первым финишный створ пересёк Егор Кушнаренко…».