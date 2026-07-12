Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятиборец Егор Кушнаренко завоевал четыре медали на первенстве Европы

Нижегородский спортсмен отличился на соревнованиях в Испании.

Главные европейские соревнования по современному пятиборью среди кадетов до 17 лет завершились в субботу в испанском городе Понтеведра. На счету нижегородца Егора Кушнаренко — три золотые медали и одна серебряная.

Сначала Егор выиграл золото в юношеской эстафете вместе с Михаилом Варакутой из Краснодара. Серебряным призёрам, итальянцам, юные российские пятиборцы «привезли» на финише 43 секунды.

Затем Кушнаренко занял второе место в личном первенстве, 14 секунд проиграв Луису Тике из Германии. Зато в командном первенстве российскому трио не было равных. Ставшие вторыми венгры уступили 24 очка. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись Кушнаренко, Варакута и москвич Григорий Паснов.

Свою третью высшую награду Егор добыл в смешанной эстафете, состоявшейся в заключительный день первенства Европы, 11 июля. Его напарницей была москвичка Яна Коновалова.

«С первого вида программы борьба за золото пошла между российским и турецким дуэтами, — рассказывается на сайте Федерации современного пятиборья России. — В фехтовании обе команды набрали по 250 очков. На полосе препятствий турки оказались быстрее, добившись преимущества в 12 баллов. В плавании Яна и Егор не только отыграли это отставание, но и создали себе небольшой задел перед лазер-раном. На старт бега со стрельбой они вышли лидерами, опережая турецкую команду на 5 секунд. Всё, на что хватило наших соперников, — это чуть сократить отставание. Первым финишный створ пересёк Егор Кушнаренко…».

Результат наших спортсменов — 1818 очков. У конкурентов из Турции — 1816. Бронзовые медалисты, венгры, заработали 1792 балла.

Егор начинал тренироваться у своего отца — мастера спорта по современному пятиборью Александра Кушнаренко, который возглавляет пентатлон в Лыскове, работает в ФОКе «Олимп». Сейчас наставником Кушнаренко-младшего является мастер спорта по современному пятиборью Иван Бобылёв.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше