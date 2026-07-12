Пятиборец Егор Кушнаренко завоевал четыре медали на первенстве Европы

Главные европейские соревнования по современному пятиборью среди кадетов до 17 лет завершились в субботу в испанском городе Понтеведра. На счету нижегородца Егора Кушнаренко — три золотые медали и одна серебряная.
Сначала Егор выиграл золото в юношеской эстафете вместе с Михаилом Варакутой из Краснодара. Серебряным призёрам, итальянцам, юные российские пятиборцы «привезли» на финише 43 секунды.
Затем Кушнаренко занял второе место в личном первенстве, 14 секунд проиграв Луису Тике из Германии. Зато в командном первенстве российскому трио не было равных. Ставшие вторыми венгры уступили 24 очка. На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись Кушнаренко, Варакута и москвич Григорий Паснов.
Свою третью высшую награду Егор добыл в смешанной эстафете, состоявшейся в заключительный день первенства Европы, 11 июля. Его напарницей была москвичка Яна Коновалова.
«С первого вида программы борьба за золото пошла между российским и турецким дуэтами, — рассказывается на сайте Федерации современного пятиборья России. — В фехтовании обе команды набрали по 250 очков. На полосе препятствий турки оказались быстрее, добившись преимущества в 12 баллов. В плавании Яна и Егор не только отыграли это отставание, но и создали себе небольшой задел перед лазер-раном. На старт бега со стрельбой они вышли лидерами, опережая турецкую команду на 5 секунд. Всё, на что хватило наших соперников, — это чуть сократить отставание. Первым финишный створ пересёк Егор Кушнаренко…».
Результат наших спортсменов — 1818 очков. У конкурентов из Турции — 1816. Бронзовые медалисты, венгры, заработали 1792 балла.
Егор начинал тренироваться у своего отца — мастера спорта по современному пятиборью Александра Кушнаренко, который возглавляет пентатлон в Лыскове, работает в ФОКе «Олимп». Сейчас наставником Кушнаренко-младшего является мастер спорта по современному пятиборью Иван Бобылёв.