Канадцы Фейнстра из Нижегородской области посетили крымских фермеров

Фейнстра поехали в Крым на поезде. В дорогу с собой они купили лапшу быстрого приготовления, чтобы не тратиться в вагоне. Дорога заняла у них 45 часов.
Канадцы восхитились невероятными видами Крыма. Они успели посетить несколько фермерских хозяйств — побывали на ягодной плантации, на свиной и козьей ферме. Фейнстра даже узнали, как производится сыр на одной из ферм.
Канадцы написали, что такие путешествия будут интересны тем, кто хочет узнать больше о сельском хозяйстве. Через несколько дней семья Фейнстра поедет домой, в Нижегородскую область. Канадцы решили также добираться до дома на поезде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что канадская семья Фейнстра возвращается в Россию после долгого отпуска.