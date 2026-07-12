Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадцы Фейнстра из Нижегородской области посетили крымских фермеров

Они успели посетить несколько фермерских хозяйств.

Источник: Нижегородская правда

Семья Фейнстра, которая переехала из Канады в Нижегородскую область, отправилась в путешествие в Крым. Там канадцы посетили местных фермеров. Видео о путешествии они выложили у себя в соцсетях.

Фейнстра поехали в Крым на поезде. В дорогу с собой они купили лапшу быстрого приготовления, чтобы не тратиться в вагоне. Дорога заняла у них 45 часов.

Канадцы восхитились невероятными видами Крыма. Они успели посетить несколько фермерских хозяйств — побывали на ягодной плантации, на свиной и козьей ферме. Фейнстра даже узнали, как производится сыр на одной из ферм.

Канадцы написали, что такие путешествия будут интересны тем, кто хочет узнать больше о сельском хозяйстве. Через несколько дней семья Фейнстра поедет домой, в Нижегородскую область. Канадцы решили также добираться до дома на поезде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что канадская семья Фейнстра возвращается в Россию после долгого отпуска.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше