Сервис 2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках

На карте выделены АЗС с информацией о том, какое топливо на заправке есть в наличии и по какой цене. Также отображается информация, действуют ли ограничения на заправке. Например, лимит на заправку, заливают ли бензин в канистру, есть ли очередь. Пользователи с помощью карты и фильтров смогут сократить время поиска заправки.