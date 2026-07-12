Сервис 2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках

2ГИС начал показывать наличие бензина на заправках России, в том числе и в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба сервиса 2ГИС.
Карта бензина охватывает более 29 тысяч АЗС в России. Это почти все заправки в стране. Карта доступна на главном экране приложения и на сайте benzin.2gis.ru. Информация на карте появляется на основе данных о покупках топлива на АЗС и информации от пользователей.
На карте выделены АЗС с информацией о том, какое топливо на заправке есть в наличии и по какой цене. Также отображается информация, действуют ли ограничения на заправке. Например, лимит на заправку, заливают ли бензин в канистру, есть ли очередь. Пользователи с помощью карты и фильтров смогут сократить время поиска заправки.
Карта продолжит развиваться, будут подключены новые источники данных. Информация о наличии бензина будет уточняться.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.