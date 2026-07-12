Нижегородцы раскупили все билеты на VK Fest в Нижнем Новгороде

Все билеты на VK Fest (12+) в Нижнем Новгороде были проданы еще до начала события. Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.
Фестиваль начался сегодня, 11 июля на Стрелке. Музыкальную программу открыли дуэт NANSI & SIDOROV. Для гостей фестиваля выступят Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора.
На фестивале будут организованы встречи с инфлюенсерами, лекции и мастер-классы, презентации, игры и спортивные челленджи. Для участников открыт фудкорт с блюдами от местных ресторанов.
VK Fest стартовал в Казани 7 июня. 4 и 5 июля фестиваль прошёл в Санкт-Петербурге. После Нижнего Новгорода фестиваль продолжится в Москве, 18 и 19 июля он завершит свой тур на ВДНХ.
В Нижнем Новгороде VK Fest проводится впервые.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что названы имена спикеров, которые выступят на Лектории VK Fest в Нижнем Новгороде.