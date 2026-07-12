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ФК «Пари НН» переименован в ФК «Нижний Новгород»

Букмекер больше не является генеральным спонсором клуба.

Источник: Нижегородская правда

Перед стартом нового сезона в футбольном клубе произошла смена учредителя и возвращено название ФК «Нижний Новгород».

Начиная с сезона 2026/2027 клуб возвращается к названию ФК «Нижний Новгород», под которым он выступал с 2018 по 2022 годы. Клуб благодарен букмекерской компании PARI за вклад в развитие и многочисленные реализованные совместные проекты. Букмекерская компания PARI сохраняет статус партнера клуба.

Как сообщает клубная пресс-служба, предприниматель Андрей Артёмов стал новым ключевым акционером клуба. Соответствующее соглашение подписали инвестор Андрей Артемов, генеральный директор АНО ЦУРС Максим Гафуров и генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Карасёв. Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.

Группа компаний «НИЖФАРМ» стала генеральным партнером ФК «Нижний Новгород». Также в пул официальных и стратегических партнеров клуба теперь входят международная цифровая платформа Wildberries, коммерческий банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец». Столь мощные и надежные партнеры помогут клубу в реализации как спортивных задач первой команды, так и инфраструктурных и долгосрочных проектов развития Академии и всей вертикали клуба.

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