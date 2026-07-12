ФК «Пари НН» переименован в ФК «Нижний Новгород»

Группа компаний «НИЖФАРМ» стала генеральным партнером ФК «Нижний Новгород». Также в пул официальных и стратегических партнеров клуба теперь входят международная цифровая платформа Wildberries, коммерческий банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец». Столь мощные и надежные партнеры помогут клубу в реализации как спортивных задач первой команды, так и инфраструктурных и долгосрочных проектов развития Академии и всей вертикали клуба.