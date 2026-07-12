ФК «Пари НН» вернется к прежнему названию клуба

«В российском профессиональном футболе лишь несколько клубов существуют за счёт частных инвестиций. И сегодня эта модель актуальна как никогда. Приход инвестора в главный футбольный клуб Нижегородской области — важный и своевременный шаг. Это результат совместной работы ЦУРС и правительства региона. Нас с инвестором объединяет понимание значимости клуба для болельщиков, города и всей области, а также общее видение целей и уровня, к которому мы должны стремиться. Рады приветствовать коллег и готовы оказывать им всестороннее содействие», — сообщил гендиректор ЦУРС Максим Гафуров.