ФК «Пари НН» вернется к прежнему названию клуба

Футбольный клуб «Пари НН» вернется к прежнему названию. Также у команды сменился учредитель. Об этом сообщает АНО «ЦУРС».
Начиная с сезона 2026/2027 клуб вернется к названию ФК «Нижний Новгород». Под ним команда выступала с 2018 по 2022 год.
«Клуб благодарен букмекерской компании PARI за вклад в развитие и многочисленные реализованные совместные проекты. Букмекерская компания PARI сохраняет статус партнера клуба», — сообщили в ЦУРС.
Предприниматель Андрей Артемов стал новым ключевым акционером клуба. Группа компаний «НИЖФАРМ» стала генеральным партнером ФК «Нижний Новгород». Также в пул официальных и стратегических партнеров клуба теперь входят платформа Wildberries, банк «Совкомбанк», бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни Repik Active, букмекерская компания PARI, группа компаний «Нижегородец».
Субсидирование клуба из бюджета Нижегородской области прекращается. При этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров.
В настоящий момент ФК «Нижний Новгород» продолжает подготовку к старту сезона в Лиге PARI. Руководству клуба вместе с тренерским штабом при поддержке нового акционера удалось сохранить стабильность внутри состава команды. Также привлечены игроки молодежной сборной России и опытные футболисты из клубов РПЛ.
«В российском профессиональном футболе лишь несколько клубов существуют за счёт частных инвестиций. И сегодня эта модель актуальна как никогда. Приход инвестора в главный футбольный клуб Нижегородской области — важный и своевременный шаг. Это результат совместной работы ЦУРС и правительства региона. Нас с инвестором объединяет понимание значимости клуба для болельщиков, города и всей области, а также общее видение целей и уровня, к которому мы должны стремиться. Рады приветствовать коллег и готовы оказывать им всестороннее содействие», — сообщил гендиректор ЦУРС Максим Гафуров.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что почти две трети нижегородцев активно занимаются физкультурой и спортом.