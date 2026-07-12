Ситуация с бензином в регионе может стабилизироваться в ближайшие сроки

Ситуация с топливом в регионе может стабилизироваться в ближайшее время. Об этом сообщили представители министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области в соцсетях.
В министерстве отметили, что правительство принимает все возможные меры в части регулярных поставок топлива на АЗС региона. Нижегородские власти взаимодействуют с Правительством РФ и топливными компаниями круглосуточно. Введённые временные меры по отпуску топлива по четным и нечетным дням являются вынужденными.
В министерстве энергетики и ЖКХ рассчитывают, что введённые ограничения позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.
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