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Ситуация с бензином в регионе может стабилизироваться в ближайшие сроки

Нижегородские власти взаимодействуют с Правительством РФ и топливными компаниями круглосуточно.

Источник: Нижегородская правда

Ситуация с топливом в регионе может стабилизироваться в ближайшее время. Об этом сообщили представители министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области в соцсетях.

В министерстве отметили, что правительство принимает все возможные меры в части регулярных поставок топлива на АЗС региона. Нижегородские власти взаимодействуют с Правительством РФ и топливными компаниями круглосуточно. Введённые временные меры по отпуску топлива по четным и нечетным дням являются вынужденными.

В министерстве энергетики и ЖКХ рассчитывают, что введённые ограничения позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.