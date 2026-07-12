Глеб Чесноков и Макар Ополинский будут играть за ХК «Дизель»

Речь идёт о хоккеистах торпедовской системы, которые продолжат карьеру в пензенском клубе на контрактах ВХЛ.
«С обоими нападающими расторгнуты двусторонние соглашения. Необходимость этого шага обусловлена особенностью заявочного процесса. Игроки продолжат выступление в клубе-партнёре на контрактах ВХЛ. “Торпедо”, в свою очередь, и дальше будет контролировать развитие этих игроков. Нижегородский клуб сохраняет возможность заключения с ними двусторонних контрактов в новом сезоне в любой момент, вплоть до 25 января 2027 года», — проинформировала торпедовская пресс-служба 11 июля.
Хоккеисту родом из Чкаловска Глебу Чеснокову 2 июля исполнилось 22 года. Воспитанник школы «Торпедо» выступал за «Чайку» (с сентября 2021-го) и «Торпедо-Горький», был чемпионом МХЛ и ВХЛ.
Уроженцу Донецка Макару Ополинскому 20 лет, за «Чайку» он играл с осени 2024 года, после того как перешёл из системы СКА. На взрослом уровне попробовал свои силы в трёх матчах команды «Торпедо-Горький».