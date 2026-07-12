Глеб Чесноков и Макар Ополинский будут играть за ХК «Дизель»

«С обоими нападающими расторгнуты двусторонние соглашения. Необходимость этого шага обусловлена особенностью заявочного процесса. Игроки продолжат выступление в клубе-партнёре на контрактах ВХЛ. “Торпедо”, в свою очередь, и дальше будет контролировать развитие этих игроков. Нижегородский клуб сохраняет возможность заключения с ними двусторонних контрактов в новом сезоне в любой момент, вплоть до 25 января 2027 года», — проинформировала торпедовская пресс-служба 11 июля.