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Глеб Чесноков и Макар Ополинский будут играть за ХК «Дизель»

Пензенский клуб имеет партнёрские отношения с «Торпедо».

Источник: Нижегородская правда

Речь идёт о хоккеистах торпедовской системы, которые продолжат карьеру в пензенском клубе на контрактах ВХЛ.

«С обоими нападающими расторгнуты двусторонние соглашения. Необходимость этого шага обусловлена особенностью заявочного процесса. Игроки продолжат выступление в клубе-партнёре на контрактах ВХЛ. “Торпедо”, в свою очередь, и дальше будет контролировать развитие этих игроков. Нижегородский клуб сохраняет возможность заключения с ними двусторонних контрактов в новом сезоне в любой момент, вплоть до 25 января 2027 года», — проинформировала торпедовская пресс-служба 11 июля.

Хоккеисту родом из Чкаловска Глебу Чеснокову 2 июля исполнилось 22 года. Воспитанник школы «Торпедо» выступал за «Чайку» (с сентября 2021-го) и «Торпедо-Горький», был чемпионом МХЛ и ВХЛ.

Уроженцу Донецка Макару Ополинскому 20 лет, за «Чайку» он играл с осени 2024 года, после того как перешёл из системы СКА. На взрослом уровне попробовал свои силы в трёх матчах команды «Торпедо-Горький».