Через «утешительную» сетку — к бронзе: путь Анастасии Антоновой на юниорском Кубке Европы

В составе сборной России — 34 спортсмена, и уже в первый день они задали высокую планку: пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В субботу на татами вышли 18 россиян, которые боролись за награды сразу в семи весовых категориях: 60, 66 и 73 кг у юниоров, 63, 70, 78 и свыше 78 кг у юниорок. По итогам дня награды завоевали сразу 15 наших юниоров — результат, который говорит о системной работе и отличной подготовке команды. Турнир проходит при поддержке Российского спортивного фонда, и эта поддержка ощущается не только в логистике и экипировке, но и в той уверенности, которую чувствуют молодые спортсмены, выходя на ковёр.