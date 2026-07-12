Air Astana отменила рейс в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

«В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана-Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы — Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08:50, отменен», — говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, пассажирам отмененных рейсов доступен полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Дополнительная информация об изменениях в расписании будет опубликована позднее.
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