Косметологи рассказали, от каких процедур лучше воздержаться летом

Косметолог-дерматолог Мария Гришина выделяет ряд процедур, которые лучше отложить на другое время года. К ним относятся лазеры и фототерапия, так как после них кожа становится фотосенсибилизированной, что резко повышает риск возникновения ожогов и пигментации. Также не рекомендуется проводить химические пилинги, особенно средние и глубокие, поскольку обновленная кожа крайне уязвима к солнечному воздействию.