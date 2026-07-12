Косметологи рассказали, от каких процедур лучше воздержаться летом

Мнение о том, что летом необходимо полностью прекращать любые косметологические манипуляции, является одним из самых распространенных мифов. Современная косметология позволяет проводить большинство процедур круглый год, однако, как рассказали «МК» эксперты по уходу за кожей, в жаркий период на первый план выходит важность правильного подбора методики и строгого соблюдения рекомендаций по последующему уходу.
Косметолог-дерматолог Мария Гришина выделяет ряд процедур, которые лучше отложить на другое время года. К ним относятся лазеры и фототерапия, так как после них кожа становится фотосенсибилизированной, что резко повышает риск возникновения ожогов и пигментации. Также не рекомендуется проводить химические пилинги, особенно средние и глубокие, поскольку обновленная кожа крайне уязвима к солнечному воздействию.
«Парадоксальный факт: удаление пигментных пятен летом может только усугубить ситуацию, так как новая пигментация появится быстрее старой», — предупреждает косметолог.
Дополнительные риски связаны и с домашним уходом. Так косметолог Анна Шедная отмечает, что не стоит самостоятельно использовать дома профессиональные кислотные средства или проводить интенсивные пилинги без консультации специалиста. Летом подобные эксперименты нередко заканчиваются раздражением, ожогами или нарушением защитного барьера кожи.
«Важно понимать, что не существует универсального списка разрешенных или запрещенных процедур. Одному пациенту определенная методика может идеально подойти даже летом, а другому — быть противопоказана», — отмечает косметолог, подчеркивая, что любые косметологические процедуры должны назначаться только специалистом после оценки состояния кожи, наличия пигментации, сосудистых изменений, хронических заболеваний и образа жизни пациента.
При этом, по словам эксперта, многие процедуры не только разрешены летом, но и помогают коже легче перенести жаркий сезон. Это различные уходовые программы, процедуры глубокого увлажнения, биоревитализация, мезотерапия, микротоковая терапия, массаж лица и некоторые аппаратные методики. Они помогают восполнить потерю влаги, улучшить качество кожи и поддержать ее защитные функции.
Специалисты подчеркивают, что главное правило летнего ухода заключается в том, чтобы не стремиться к агрессивному обновлению кожи, а сосредоточиться на ее защите, восстановлении и поддержании естественного баланса. Такой подход позволяет сохранить здоровье кожи, предупредить фотостарение и получить максимальный эффект от косметологических процедур без риска осложнений.
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