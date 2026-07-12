В водоёмах Омской области обнаружили вредные примеси

Обь-Иртышское УГМС провело мониторинг качества поверхностных вод в Омской области за июнь 2026 года. Специалисты исследовали 59 проб воды, которые были взяты в 12 реках, их притоках и озёрах региона. Об этом стало известно по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.