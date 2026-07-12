В Волгограде ночью включили сирены из-за угрозы ракетной опасности

В Волгограде ночью 12 июля жители услышали сирены гражданской обороны. Сигнал ракетной опасности прозвучал из-за угрозы атак ВСУ, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным экстренных служб, режим ракетной тревоги объявили в 01:30. Через полчаса его отменили. Кроме того, в регионе почти пять часов действовала беспилотная опасность — с полуночи до пяти утра.
Официальные ведомства пока не комментировали ситуацию. Местный аэропорт работает по расписанию, вылеты и посадки выполняют в штатном режиме. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше