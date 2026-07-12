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В Волгограде ночью включили сирены из-за угрозы ракетной опасности

Жители Волгоградской области услышали сигнал тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде ночью 12 июля жители услышали сирены гражданской обороны. Сигнал ракетной опасности прозвучал из-за угрозы атак ВСУ, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным экстренных служб, режим ракетной тревоги объявили в 01:30. Через полчаса его отменили. Кроме того, в регионе почти пять часов действовала беспилотная опасность — с полуночи до пяти утра.

Официальные ведомства пока не комментировали ситуацию. Местный аэропорт работает по расписанию, вылеты и посадки выполняют в штатном режиме. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями.

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