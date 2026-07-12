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Движение у перекрестка Шеболдаева и Волоколамской в Ростове ограничат на три месяца

В Ростове-на-Дону с 1 августа по 1 ноября ограничат движение на пересечении улиц Шеболдаева и Волоколамской. Об этом сообщила городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону с 1 августа по 1 ноября ограничат движение на пересечении улиц Шеболдаева и Волоколамской. Об этом сообщила городская администрация.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом проезжей части. В ходе работ на участке от улицы Дачной до пересечения улиц Шеболдаева и Тоннельной в южном направлении обустроят выделенную полосу для общественного транспортеа. Она обеспечит бесперебойное движение автобусов и троллейбусов по маршруту: ул. Дачная — площадь 2-й Пятилетки — ул. Шеболдаева — проспект Буденновский.

Власти города попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно скорректировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений.