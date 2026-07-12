Движение у перекрестка Шеболдаева и Волоколамской в Ростове ограничат на три месяца

Ограничения связаны с капитальным ремонтом проезжей части. В ходе работ на участке от улицы Дачной до пересечения улиц Шеболдаева и Тоннельной в южном направлении обустроят выделенную полосу для общественного транспортеа. Она обеспечит бесперебойное движение автобусов и троллейбусов по маршруту: ул. Дачная — площадь 2-й Пятилетки — ул. Шеболдаева — проспект Буденновский.