Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший эмир Катара, превративший страну рыбаков в газовую сверхдержаву

На 75-м году жизни скончался бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет. Его не стало утром. В канцелярии назвали смерть политика, превратившего страну рыбаков в газовую сверхдержаву, тяжёлой утратой для страны.

Источник: Life.ru

«С покорностью воле и предначертанию Всевышнего канцелярия эмира скорбит в связи с тяжелой утратой для страны — кончиной эмира-отца, его высочества шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни сегодня утром в возрасте 74 лет», — сказано в сообщении канцелярии в соцсети Х.

Хамад бен Халифа Аль Тани — член правящей династии, сын предыдущего эмира Халифы бен Хамада. В 1995 году совершил бескровный дворцовый переворот, сместив отца с поста, и возглавил Катар. Его правление (1995−2013) стало эпохой кардинальных перемен. К примеру, нефтегазовый комплекс страны взлетел вверх благодаря привлечению иностранных инвестиций крупнейших мировых компаний. В итоге страна рыбаков стала одним из главных производителей и экспортёров СПГ.

Ранее Life.ru рассказывал, что народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Он более 60 лет служил в Театре на Таганке, выходил на сцену до последних дней. Среди его известных ролей — Тартюф, Абакумов в «Шарашке», Император в «Фаусте».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше