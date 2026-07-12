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С 1 сентября туроператоры обязаны раскрывать риски туров

Волгоградским туристам разъяснят риски поездок.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила продажи туров. Волгоградцам, планирующим поездки, туроператоры и турагенты теперь обязаны сообщать об опасностях путешествия, правилах въезда в страну и местных обычаях, рассказал РИА заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта расширяет обязанности продавцов туров. Помимо сведений о маршруте, проживании и питании, туроператор обязан информировать клиента обо всех рисках, характерных для конкретного продукта, включая правила въезда и местные обычаи страны пребывания.

«По сути с сентября процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности», — отметил Роман Гареев.

По его словам, договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны тщательнее фиксировать все нюансы поездки.

Туристам стоит требовать у турагента полную информацию о рисках и правилах въезда перед покупкой тура и внимательно проверять детализацию договора. Это поможет избежать проблем в поездке и упростит подачу претензий при необходимости.

Ранее сообщалось об основных событиях в Волгограде 11 июля.