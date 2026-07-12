С 1 сентября туроператоры обязаны раскрывать риски туров

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила продажи туров. Волгоградцам, планирующим поездки, туроператоры и турагенты теперь обязаны сообщать об опасностях путешествия, правилах въезда в страну и местных обычаях, рассказал РИА заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.