Наступила студенческая практика в прокуратуре Хабаровского края

Ключевым элементом встречи стала лекция старшего прокурора Ольги Толстиковой, посвящённая преступлениям с использованием IT технологий. Слушатели получили сведения о методах совершения киберпреступлений, порядке взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии правонарушений, а также разобрали практические кейсы. Особый интерес у аудитории вызвали примеры из следственной практики и алгоритмы фиксации цифровых доказательств.