Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся «комариной буре»

Эксперт отметил, что идеальная среда для выплода насекомых — это одновременно теплая погода и наличие стоячей воды. Учитывая интенсивные дожди, которые прошли в Подмосковье, и достаточно высокие температуры, численность кровососущих может заметно возрасти. Однако он не уточнил, насколько значительным будет этот рост и как долго продлится.