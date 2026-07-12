Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся «комариной буре»

Жители Московской области встревожены сообщениями о резком увеличении числа комаров. В беседе с aif.ru старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ярослав Лебедев пояснил, что под термином «буря» обычно подразумевают всплеск популяции кровососущих насекомых, а не какое-то стихийное бедствие.
По словам специалиста, нынешняя погодная ситуация в регионе складывается из череды циклонов и антициклонов. Обильные осадки и облачность удерживают тепло у поверхности земли, а периоды ясной погоды днём дополнительно прогревают воздух.
Такое сочетание создаёт благоприятные условия для активного размножения отдельных видов комаров, которых в результате становится очень много.
Эксперт отметил, что идеальная среда для выплода насекомых — это одновременно теплая погода и наличие стоячей воды. Учитывая интенсивные дожди, которые прошли в Подмосковье, и достаточно высокие температуры, численность кровососущих может заметно возрасти. Однако он не уточнил, насколько значительным будет этот рост и как долго продлится.
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