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Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся «комариной буре»

Жители Московской области встревожены сообщениями о резком увеличении числа комаров. В беседе с aif.ru старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ярослав Лебедев пояснил, что под термином «буря» обычно подразумевают всплеск популяции кровососущих насекомых, а не какое-то стихийное бедствие.

Жители Московской области встревожены сообщениями о резком увеличении числа комаров. В беседе с aif.ru старший преподаватель Департамента рационального природопользования Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ярослав Лебедев пояснил, что под термином «буря» обычно подразумевают всплеск популяции кровососущих насекомых, а не какое-то стихийное бедствие.

По словам специалиста, нынешняя погодная ситуация в регионе складывается из череды циклонов и антициклонов. Обильные осадки и облачность удерживают тепло у поверхности земли, а периоды ясной погоды днём дополнительно прогревают воздух.

Такое сочетание создаёт благоприятные условия для активного размножения отдельных видов комаров, которых в результате становится очень много.

Эксперт отметил, что идеальная среда для выплода насекомых — это одновременно теплая погода и наличие стоячей воды. Учитывая интенсивные дожди, которые прошли в Подмосковье, и достаточно высокие температуры, численность кровососущих может заметно возрасти. Однако он не уточнил, насколько значительным будет этот рост и как долго продлится.

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