Мэр Красноярска оценил ход ремонта детского сада в Зелёной Роще

Мэр отметил, что работу по обновлению дошкольных учреждений советской постройки в городе планируют продолжить. В этом году после ремонта в Красноярске уже открылись детские сады № 110 на улице Корнетова и № 206 на проспекте Свободном. Их начали посещать около 250 детей.