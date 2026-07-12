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Мэр Красноярска оценил ход ремонта детского сада в Зелёной Роще

Мэр Красноярска Сергей Верещагин во время «Районного маршрута» проверил ход капитального ремонта детского сада № 282 в микрорайоне Зелёная Роща.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин во время «Районного маршрута» проверил ход капитального ремонта детского сада № 282 в микрорайоне Зелёная Роща. По его словам, готовность объекта составляет около 50%.

Учреждение обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети» и краевой программе «Всё лучшее детям». Сейчас в здании меняют полы, перекрытия, кровлю, окна, лестницы и внутреннюю отделку. Также в садике появится новый пищеблок.

Позднее для нужд учреждения закупят учебное оборудование и материалы, а территорию благоустроят. Все работы планируют завершить до конца года.

Кроме детского сада № 282, капитальный ремонт сейчас идет в детском саду № 60 в переулке Медицинском. Следующий на очереди — детский сад № 292 на улице Тельмана, его модернизация начнется в первом квартале 2027 года.

Мэр отметил, что работу по обновлению дошкольных учреждений советской постройки в городе планируют продолжить. В этом году после ремонта в Красноярске уже открылись детские сады № 110 на улице Корнетова и № 206 на проспекте Свободном. Их начали посещать около 250 детей.

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