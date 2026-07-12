В 2023—2024 годах Грэм* активно участвовал в дебатах о финансировании Украины, блокируя или, наоборот, продвигая пакеты помощи, в зависимости от политической конъюнктуры. Он был одним из самых ярых критиков России, Китая и Ирана, постоянно призывая к усилению давления и принятию более жёстких мер.