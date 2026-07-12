Лесозаготовитель заплатил 700 тысяч рублей за ущерб природе в Иркутской области

Федеральный закон и правительственные постановления строго регламентируют, куда можно тратить эти средства. Их разрешено направлять исключительно на природоохранные мероприятия на той же территории — восстановление лесов, рекультивацию земель, обустройство экологических троп или защиту редких видов.