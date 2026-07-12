Лесозаготовитель заплатил 700 тысяч рублей за ущерб природе в Иркутской области

В Иркутской области успешно завершилось разбирательство между природоохранной прокуратурой и недобросовестным лесопользователем. Специалисты Северобайкальской межрайонной прокуратуры выяснили, что одна из компаний, арендующая лесные участки под заготовку древесины, нанесла серьезный урон среде обитания животных.
«Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что арендатором лесных участков, осуществляющим заготовку древесины, причинен ущерб среде обитания объектов животного мира, который в добровольном порядке не возмещался», — рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Тогда специалисты подали иск в суд. Судья обязал лесозаготовительную компанию возместить ущерб в полном объеме — сумма составила более 700 тысяч рублей. Деньги уже перечислены в бюджет Казачинско-Ленского муниципального района.
Федеральный закон и правительственные постановления строго регламентируют, куда можно тратить эти средства. Их разрешено направлять исключительно на природоохранные мероприятия на той же территории — восстановление лесов, рекультивацию земель, обустройство экологических троп или защиту редких видов.