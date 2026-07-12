Стала известна причина смерти сенатора США Линдси Грэма*

Американский политик-республиканец, старший сенатор США от Южной Каролины с 2003 года и председатель сенатского комитета по судебной системе с 2019 года Линдси Олин Грэм* родился в Сентрале. Он получил степень доктора юриспруденции в 1981 году, а в период с 1982 по 1988 год служил в ВВС США.