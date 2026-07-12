Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти сенатора США Линдси Грэма*

Причиной смерти сенатора США Линдси Грэма* стала внезапная болезнь.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* умер в возрасте 71 года. Причиной смерти сенатора США Линдси Грэма* стала внезапная и непродолжительная болезнь. Об этом сообщил его офис.

Американский политик-республиканец, старший сенатор США от Южной Каролины с 2003 года и председатель сенатского комитета по судебной системе с 2019 года Линдси Олин Грэм* родился в Сентрале. Он получил степень доктора юриспруденции в 1981 году, а в период с 1982 по 1988 год служил в ВВС США.

Грэм* известен своей поддержкой усиления национальной обороны и агрессивной внешней политики. Он также активно участвовал в межпартийных переговорах по вопросам реформы финансирования кампаний, запрета пыток, иммиграции и назначения судей. Критиковал движение чаепития и выступал за более инклюзивную Республиканскую партию.

В 2015 году Грэм* объявил о намерении участвовать в президентской гонке, но выбыл до начала праймериз 2016 года. Первоначально был критиком Дональда Трампа, но с марта 2017 года стал его союзником.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше